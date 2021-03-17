Pomodoro tekniği nedir ve pomodoro nasıl yapılır?

Çalışırken veya günlük hayatta bir şey yaparken zamanın çok hızlı akıp gittiğine şahit oluruz. Eğer planlı ve programlı bir şekilde çalışmazsak bu durum sürekli tekrar edebilir. Francesco Cirillo tarafından geliştirilen pomodoro tekniği zaman yönetimi açısından problem yaşayan kişilere, büyük avantajlar sağlayarak zamanını nasıl doğru şekilde kullanacağını gösteriyor. İşte pomodoro tekniği hakkında merak ettiğiniz haberin devamı…

Pomodoro tekniği nedir?

Pomodoro tekniği 1980’li yıllarda Francesco Cirillo tarafından icat edilmiş zamanı doğru biçimde kullanmaya yarayan bir tekniktir. Pomodoro tekniğiyle yapmak isteğiniz görev, ödev veya sunumları zorlanmadan kolayca yapabilirsiniz. Motivasyonunuzu ve dikkatinizi başka yerlere dağıtmadan başaralı bir şekilde görevinizi tamamlamanızı sağlar.

Pomodoro tekniği nasıl uygulanır?

Pomodoro tekniğini uygulamadan önce yapmak istediğiniz işlerin listesini yapmalı ve zamanı doğru kullanmak için bir alarma sahip olmalısınız. Alarm için sade bir cep telefonuna sahip olmanız tavsiye edilir. Çünkü akıllı telefonlar motivasyon ve dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Şimdi hazırsanız uygulamaya geçelim…

Öncelikle cep telefonundan 25 dakika sonrasına alarmınızı kurmanız gerekiyor çünkü bu süreçte başka hiçbir şeyle ilgilenmeden tek bir işe odaklanacağız. Alarm çaldığında, bitirdiğimiz görevi bir kağıda not almamız gerekiyor. 25 dakikalık bir çalışmadan sonra 5 dakikalık ara veriyoruz. Bu şekilde 4 kere pomodoro tekniğini tamamlayarak 15 veya 30 dakikalık ara verip dinleniyoruz.