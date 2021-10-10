POMEM mülakat sonuçları | Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapacak. 27.dönem başvuruları 8-21 Aralık 2020'de yapıldı. Adaylar mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? POMEM 27. dönem sonuç sorgulama

Son dönemde pek çok kişi POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.