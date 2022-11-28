POMEM sonuçları: 2022 29. POMEM sonuçları açıklandı! POMEM ön başvuru sonuçları: POMEM başvuru sorgulama ekranı

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI: Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını erişime açtı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak. 29. dönem POMEM başvuru işlemleri 25 Kasım tarihinde sona ermişti. POMEM sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, 29. Dönem POMEM alımı ön sağlık kontrolü, mülakat ve fiziki sınav aşamalarından oluşacak. 25 Kasım'da sona eren başvurulan ardından POMEM bünyesine dahil olmak isteyen adaylar arama motorlarında POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı konularını araştırıyor. PEKİ, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 29. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29. Dönem POMEM Giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın ile ön lisans mezunu 54.571 erkek ve 37.965 kadın olmak üzere toplam 188.480 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

POMEM başvuru sonuçları sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr sayfasından ilan edilecek. Ön başvuru sonuçları açıklandığı zaman adaylar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM ÖN BAŞVURU KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

POMEM'in resmi internet sitesinde, ön başvuru sonrasında yaşanacak süreç şu ifadelerle anlatılmıştır:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.