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Gündem POMEM polis alımı başvuruları başladı mı? POMEM polis alımı başvuruları ne zaman bitecek?
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POMEM polis alımı başvuruları başladı mı? POMEM polis alımı başvuruları ne zaman bitecek?

8 bin polis adayı alımı için başvuru süreci başlandı. Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayıyla ilgili duyuru yapıldı. Ön başvurular, Polis Akademisinin internet sitesinden e-Devlet şifre bilgilerini girerek gerçekleştirilecek. Peki, POMEM polis alımı başvurusu ne zaman son gün?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:49:00 -
POMEM polis alımı başvuruları başladı mı? POMEM polis alımı başvuruları ne zaman bitecek?

27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak polis adayları için başvurular alınmaya başlandı. Söz konusu ilana başvurmak isteyen binlerce polis adayı başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, 27. dönem POMEM başvuruları hakkında detaylar…

POMEM polis alımı başvuruları başladı mı? POMEM polis alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Yapılan duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek.

Başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden duyurulacak.

Adaylar sağlık kontrolünden geçirilecek. Daha sonra hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girecek.

Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan öğrenilebilir.

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