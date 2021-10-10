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Eğitim POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2021 27. dönem POMEM sözlü sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2021 27. dönem POMEM sözlü sonuç sorgulama ekranı

27. Dönem polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları binlerce erkek ve kadın polis adayı tarafından merak edilmekte. 15 Şubat 2021'de yapılan POMEM sınavları sonrasında yapılan POMEM sözlü mülakatları sonuçlar bir hayli merak ediliyor. Peki 27. dönem POMM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 27. döneme POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:26:00 -
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2021 27. dönem POMEM sözlü sonuç sorgulama ekranı

POMEM sözlü mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde. 15 Şubat’ta gerçekleştirilen POMEM sınavı sonrası yapılan POMEM mülakat sonuçlarına giren adaylar tarafından POMEM sözlü sonuçları araştırılıyor. Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 27. dönem POMEM sözlü sonuçları değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

27.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 27. dönem POMEM sözlü sonuçları için tıklayın

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