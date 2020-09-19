POMEM nedir? | Üniversiteden mezun olan kişiler arzu etmeleri ve başvuru şartlarına uymaları durumunda polis olabilir. POMEM başvurusunda bulunan adaylar en az altı ay eğitim aldıktan sonra polisliğe başlayabiliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) son olarak 26. dönem alımlarını gerçekleştirdi. 27. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. POMEM alımları ne zaman? 2020 POMEM alımları ne zaman?

POMEM başvuru

Son olarak 26. dönem POMEM alımları yapıldı. Polis olmak isteyenler başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Pek çok kişi ‘POMEM başvuruları ne zaman nereden yapılacak?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. POMEM başvurularını ‘pa.edu.tr’ internet sitesinden ya da E Devlet’ten yapabilirsiniz.

POMEM başvuru şartları

Kariyerlerine polis olarak devam etmek isteyenler aranan şartları araştırmaya başladı. Peki, POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

27. dönem POMEM alımları ne zaman?

2020 polis alımı ne zaman? | Polis olmak isteyenler alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. 27. dönem alımlarıyla ilgili net bir tarih açıklanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir açıklamada polis alımlarının önümüzdeki dönemde de yapılacağını belirtti.

2020 POMEM alımı var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımının gelecek dönemlerde olacağını özellikle 2.500 kadın polisi daha Emniyet bünyesine dahil etmek istediklerini ifade etti. Ancak 27. dönem POMEM alımları tarihiyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Polis alımı var mı son dakika | POMEM alımları son dakika

Polis alımı açıklama | Polis olmak isteyen ve 26. dönem POMEM alımlarını kaçıranlar 27. dönem alımının olup olmadığını araştırıyor. Bu konuda pek çok kişi ‘Polis alımı var mı?’ , ‘Polis alımı başvuruları ne zaman?’ , ‘2020 polis alımı ne zaman?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. Konu hakkında son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Bakan Soylu gelecek dönemde polis alımı yapılacağını 2.500 kadın polisin emniyet bünyesine dahil edileceğini söyledi.

POMEM okulları nerede?

POMEM başvurusu yapmak isteyenler eğitim merkezlerinin hangi ile ve ilçelerde bulunduğunu araştırıyor. İşte, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin listesi:

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi