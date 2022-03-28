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Dünya Polonya'nın kararı sonrası THY'den açıklama
Dünya

Polonya'nın kararı sonrası THY'den açıklama

Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili THY'den de bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 20:12:00 -
Polonya'nın kararı sonrası THY'den açıklama

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu.

Alınan kararla yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları resmi sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla bilgilendirerek, "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" açıklamasında bulundu.

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