0553 313 94 23

"Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli:"Umarım Hollanda'ya karşı yaptığımız etkiyi Polonya karşısında da yaparız"

06 Eylül 2019 Cuma 18:39
"Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum"


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarın karşılaşacakları Polonya'nın seyirci karşısında şaşıracağını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) açıklamalarda bulunan Emniyetli, Polonya'nın voleybolda ekol bir ülke olduğunu belirterek, "Polonya da bu turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biriydi ancak şu ana kadar hep seyirci ile birlikte oynadılar fakat şimdi seyirciye karşı mücadele edecekler. Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum. Umarım Hollanda'ya karşı yaptığımız etkiyi Polonya karşısında da yaparız. Polonya çok iyi bir takım. Aynı zamanda voleybol ekolü ve ülkesi." diye konuştu.


- "Dersimize çok iyi çalıştık"


Rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Emniyetli, "Fiziksel olarak güçlü oyunculara sahipler. Hücumda iyi oyuncuları bulunuyor. Dersimize çok iyi çalıştık. Polonya karşısında neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamamız gerektiğini çok biliyoruz. Zorlu bir mücadelenin yanı sıra hem taktiksel hem de psikolojik savaş olacak. Karşılaşmada daha sakin ve güçlü kalan tarafın kazanacağını düşünüyorum. Yarınki karşılaşmayı kazanıp ertesi güne keyifle başlamak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek finaldeki Hollanda maçında en iyi oyunlarını ortaya koyduklarını dile getiren Pelin Emniyetli, "Hollanda bizim maça kadar baskı ile hiç karşılaşmamıştı. Zorlu bir mücadele oynamadan buraya geldiler. Karşılaşmanın senaryosu tam da bizim istediğimiz şekilde gelişti. Mücadeleye oldukça hırslı bir şekilde başladık. Seyircimizin desteği harikaydı. Rakibimiz karşısında baskı kurarak onların çok fazla hata yapmasına sebep olduk. Turnuva geneline baktığımızda en iyi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 3-0 kazanarak yarı finale kaldığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.


- "Ankara bizlere hep uğurlu geliyor"


Seyirci desteğinin önemine dikkati çeken Emniyetli, "Ankara bizlere hep uğurlu geliyor. Onların bizlere verdiği destekten daha fazlasını onlara vermek istiyoruz. Bugüne kadarki desteklerinden ötürü onlara teşekkür ediyorum. Turnuvanın başında onlardan biraz sabretmelerini dilemiştik. Yarın da aynı şekilde rakibimiz servis atarken ıslıklamaya, biz servis atarken de coşkuyla desteklemeye devam ederiz ve umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:39
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim