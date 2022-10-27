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Gündem Polonya'dan şaşkına çeviren Bayraktar İHA paylaşımı: Geliyorlar
Gündem

Polonya'dan şaşkına çeviren Bayraktar İHA paylaşımı: Geliyorlar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dünyayı adeta kasıp kavuran Bayraktar İHA'lara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 12:37:00 -
Polonya'dan şaşkına çeviren Bayraktar İHA paylaşımı: Geliyorlar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla "Geliyorlar" mesajını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak "Beklemede kalın" dedi.

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