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Dünya Polonya'dan Putin'i kızdıracak açıklama: İlk tanklar martta Ukrayna'ya gidecek
Dünya

Polonya'dan Putin'i kızdıracak açıklama: İlk tanklar martta Ukrayna'ya gidecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkelerin koalisyona katılacağını belirterek, "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:23:00 -
Polonya'dan Putin'i kızdıracak açıklama: İlk tanklar martta Ukrayna'ya gidecek

Brüksel'deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanlarından Blaszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitiminin Polonya'da sürdüğünü söyledi.

Blaszczak, Polonya olarak Ukrayna'ya askeri ve insani yardım konusunda adımlar attıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda Polonya ordusunu da güçlendiriyor ve modern ekipmanlarla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Blaszczak, "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkeler koalisyona katılacak. İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." diye konuştu.

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