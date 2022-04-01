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Dünya Polonya'dan flaş koronavirüs kararı: Grip muamelesi yapılacak
Dünya

Polonya'dan flaş koronavirüs kararı: Grip muamelesi yapılacak

Polonya'da koronavirüse bugünden itibaren grip muamelesi yapılacak ve test için doktorun hastayı sevk etmesi gerekecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:10:00 -
Polonya'dan flaş koronavirüs kararı: Grip muamelesi yapılacak

 

Polonya Ulusal Sağlık Fonu, 1 Nisan itibarıyla Kovid-19 semptomları gösteren hastaların test yaptırmak için doktor onayına ihtiyaç duyacağını; eczanelerde, laboratuvarlarda ve hastanelerde keyfi test yaptırmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, doktorun talebiyle yapılacak hızlı antijen testlerinin ücretsiz olacağı, ayrıca ameliyatlardan önce negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan doktor talebiyle yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda hastayı karantinaya alma kararını yine doktor verecek.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi öldü, 4 bin 53 yeni vaka tespit edildi.

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