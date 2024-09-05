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Ekonomi Polonya’da ne umdu ne buldu! Koç apar topar kapatma kararı aldı
Ekonomi

Polonya’da ne umdu ne buldu! Koç apar topar kapatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:18:37 - 2024-09-05 16:18:36
Polonya’da ne umdu ne buldu! Koç apar topar kapatma kararı aldı

Türkiye’nin beyaz eşya firmalarının başında gelen Arçelik, bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile bazı tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, Polonya'nın Lodz şehrindeki çamaşır kurutma makinesi, pişirici cihazlar ve plastik yan sanayi tesislerinin ayrıca Wroclaw'daki buzdolabı fabrikasının verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerini durdurma ve tesisleri kapatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avrupa operasyonlarında hedeflenen sinerjilerin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tesislerdeki üretimin 2025'in ilk yarısına kadar sona erdirilmesinin planlandığı belirtildi. Kapasite kullanımının diğer Arçelik fabrikalarına kaydırılacağı, ancak bu kapatma kararının konsolide düzeyde ciro kaybına yol açmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, tesis kapanışlarının neden olabileceği tek seferlik maliyetlerin, netleştiğinde finansal tablolarda duyurulacağı vurgulandı.

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