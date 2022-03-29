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Spor Polonya-İsveç maç sonucu
Spor

Polonya-İsveç maç sonucu

Polonya-İsveç maçı kaç kaç bitti? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-03-29 23:38:00 - 2022-03-29 23:45:20
Polonya-İsveç maç sonucu

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Polonya-İsveç maç sonucu

Polonya, İsveç'i 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Polonya'ya galibiyeti getiren goller Levandowski ve Zielinski'den geldi.

Polonya: W. Szczęsny, M. Cash, J. Bednarek, K. Glik, B. Bereszyński, J. Góralski, J. Moder, K. Bielik, S. Szymański, P. Zieliński, R. Lewandowski

İsveç: R. Olsen, E. Krafth, V. Lindelöf, M. Danielson, L. Augustinsson,  E. Forsberg,  J. Karlström, K. Olsson, D. Kulusevski, A. Isak,R. Quaison

Portekiz-Kuzey Makedonya maç sonucu
Portekiz-Kuzey Makedonya maç sonucu

Spor

Portekiz-Kuzey Makedonya maç sonucu

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