Polonya-İsveç maç sonucu
Polonya-İsveç maçı kaç kaç bitti? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Polonya-İsveç maç sonucu
Polonya, İsveç'i 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Polonya'ya galibiyeti getiren goller Levandowski ve Zielinski'den geldi.
Polonya: W. Szczęsny, M. Cash, J. Bednarek, K. Glik, B. Bereszyński, J. Góralski, J. Moder, K. Bielik, S. Szymański, P. Zieliński, R. Lewandowski
İsveç: R. Olsen, E. Krafth, V. Lindelöf, M. Danielson, L. Augustinsson, E. Forsberg, J. Karlström, K. Olsson, D. Kulusevski, A. Isak,R. Quaison