Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil devrilince, araçta oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda kaçak yollarla soktuğu öne sürülen şüpheli M.M. tutuklandı.

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, ekiplerin takibi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda kaçak yollarla soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Kasım’da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polisler, devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen ve onları yurda soktuğu öne sürülen M.M. yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1
