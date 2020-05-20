  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

Bademcik şişmesine iyi gelen 4 mucizevi yöntem!

Sarımsak virüs ve enfeksiyonlara karşı kalkan oluyor

Her derde deva böğürtlenin faydaları...

Karadut virüslere karşı koruma sağlıyor
için kalan
Aktüel

Polisten kaçarken ekip aracına çarptı ardından kaza yapıp yakalandı

Adana’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis aracına çarptı ardından refüje vurup kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 05:30:52 -
Polisten kaçarken ekip aracına çarptı ardından kaza yapıp yakalandı

Adana’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis aracına çarptı ardından refüje vurup kaza yaptıktan sonra yakalandı. Yakalanan sürücü yasal promilin 4 katı alkollü çıktı.


Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri , Ziyapaşa Bulvarı üzerinde şüphelendiği 33 P 7990 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçmayı başaran sürücü önce bir polis aracına çarptı. Sonra refüje çarparak kaza yaptı.


Kaza yapan sürücü ve içerisinde bulunan kişi kıskıvrak yakalandı. Alkol testi yapılan sürücü Hasan A., 2.07 promil alkollü çıktı. Hasan A.’ın 2 yıl ehliyetine el konulurken yanında bulunan kişiyle birlikte gözaltına alındı.


Polisten kaçtığı sırada arkadaşının yanında bulunan kişi yakalanınca,” Senin yaptığın iş mi, arabamızı mahvettin, ne oldu oğlum neden kaçtın” diye arkadaşına sitem etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı