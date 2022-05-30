Polisten kaçan sürücüye şok!
Edirne'de polisten kaçan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 4 bin 400 lira ceza kesildi.
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 4 bin 400 lira ceza kesildi.
Hükümet Caddesi'nde tehlikeli araç kullandığı için polisin durdurmak istediği sürücü ekiplerden kaçtı.
Ekiplerin Tütünsüz Baba Sokak'ta park halinde bulduğu aracın sürücüsü G.K'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 4 bin 400 lira ceza kesildi