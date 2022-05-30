  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polisten kaçan sürücüye şok!
Yerel

Polisten kaçan sürücüye şok!

Edirne'de polisten kaçan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 4 bin 400 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 17:43:00 -
Polisten kaçan sürücüye şok!

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 4 bin 400 lira ceza kesildi.

Hükümet Caddesi'nde tehlikeli araç kullandığı için polisin durdurmak istediği sürücü ekiplerden kaçtı.

Ekiplerin Tütünsüz Baba Sokak'ta park halinde bulduğu aracın sürücüsü G.K'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 4 bin 400 lira ceza kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay