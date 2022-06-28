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Yerel Polisten kaçan avukat uyuşturucuyla yakalandı!
Yerel

Polisten kaçan avukat uyuşturucuyla yakalandı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polisin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan ve 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan avukatın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 18:34:00 -
Polisten kaçan avukat uyuşturucuyla yakalandı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Barosuna kayıtlı avukatlardan olduğu öğrenilen N.K., 01 plakalı aracıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin dur ikazlarına uymayan avukat ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında iddialara göre avukat N.K., araçtan dışarıya 5 kilo 799 gram metamfetamin maddesini attı.

Avukatın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu

Bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanan avukat N.K. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Avukat N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken N.K’nın Adıyaman’daki avukatlık bürosuna da Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan’ın da bulunduğu operasyonda avukatlık ofisi polis ekiplerince didik didik arandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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