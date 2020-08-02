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Polislerden şehit kaymakam Safitürk ve 15 Temmuz şehidi Gökbayrak'ın mezarlarına ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:38:30 -
Polislerden şehit kaymakam Safitürk ve 15 Temmuz şehidi Gökbayrak'ın mezarlarına ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile 15 Temmuz şehidi polis memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarlarını ziyaret etti.

Araç ve motosikletlerle konvoy halinde yola çıkan ekipler, Mardin'in Derik ilçesinde, 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda makam odasında şehit edilen Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye ilçesindeki kabrine geldi.

Burada ekipleri, şehidin babası Asım Safitürk karşıladı. Şehit Kaymakam Safitürk için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden polisler, mezardaki çiçekleri suladı.

Polis memurları, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın ilçeye bağlı Hanlıköy mahallesindeki kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

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