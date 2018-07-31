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Polisler düğün düğün dolaşıp broşür dağıtıyor!

Kırşehir'de polis ekipleri, düğün sezonu nedeniyle, olası bir kazaya sebebiyet verilmemesi için düğün düğün dolaşıp, silah kullanılmaması için bilgilendirici broşür dağıtıyor.

31 Temmuz 2018 Salı 16:50
Polisler düğün düğün dolaşıp broşür dağıtıyor!

Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüzün talimatları doğrultusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, kent genelinden düğünlere giderek, 'Düğün Evi Yas Evi Olmasın', 'Silahla İtibar Kazanılmaz' başlıklı broşürleri dağıtıyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında 'Mateme Dönüşmeyen Etkinlikler' projesi kapsamında düğün evleri ziyaret edilerek düğün sahiplerine ve gelen davetlilere bizzat bilgilendirme ve anons ettirmek suretiyle düğünlerde silah atılmaması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelebilecek tehditleri önleme, mutlu günlerinin mateme dönüşmemesi, etraflarında olan olaylara duyarsız kalmamaları, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonunu rahatlıkla çekinmeden aramaları gerektiği hususlarında bilgilendirmeler yapılarak Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyarıcı ve bilgilendirici broşürlerden dağıtılmıştır. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurlu bir Kırşehir için önleyici polislik hizmetlerine yönelik çalışmalar devam edecektir denildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:50
  1. Kırşehir
  2. Polis
  3. düğünler
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