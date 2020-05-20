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Polisler dev bayrağı böyle taşıdı

Zonguldak’ta polis ekipleri dev Türk Bayrağı’nı denize taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 06:20:30 -
Polisler dev bayrağı böyle taşıdı

Zonguldak’ta polis ekipleri dev Türk Bayrağı’nı denize taşıdı. Oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.


Zonguldak Polisevi’nde bir araya gelen çeşitli birimlerde görev yapan 50 polis memuru, açtıkları dev Türk Bayrağı ile yürüdü. Polisevinden sahile yaklaşık 5 kilometrelik yolu bayrak ile birlikte yürüyen polisler, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına da özen gösterdi.


İskelede bekleyen teknelere binen polisler dev bayrağı denize taşıdı. O anlar ise havadan görüntülendi. Oluşan görsel şölen büyük ilgi gördü.

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