  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polisin şüphelendiği şahsın evinde ele geçirilenler şoke etti!
Yerel

Polisin şüphelendiği şahsın evinde ele geçirilenler şoke etti!

Kocaeli'de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 17:26:00 -
Polisin şüphelendiği şahsın evinde ele geçirilenler şoke etti!

Kocaeli'de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ç.K. isimli şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca, 7 fişek, silah gövdeleri, namlu, yay ve parçaları, 2 parça sarılı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23