Polisi şoke eden görüntü! Böyle düzenek görülmedi!

Gaziantep’te, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın kopya çekmek için wifi ve ses cihazından oluşan bir düzenek kurduğu belirlendi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

Aramalarda şoke eden görüntü

Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağında ise mini kulaklık ele geçirdi.

Polis ekipleri üzerindeki kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında yasal işlem başlattı.