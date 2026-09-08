Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler

Sosyal medya mecraları üzerinden klavye başından devlete ve millete tehditler savurarak caka satmaya kalkan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ı yakan görüntüler ortayı çıktı. Düğün salonunu denetlemeye gelen polis ekiplerini korumalarıyla karşılayıp, emniyet teşkilatına gözdağı vermeye kalkan çakma mafyaya, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kendini dev aynasında gören alçak Mehmet Fatih Tançalan, düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşıladığı görüntüleri paylaşınca TCK 301. maddeden gözaltına alındı.

"Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi gerekçesiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlar için de mali araştırma kararı verildi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN GÖRÜNTÜLER

Soruşturmanın odağında, Tançalan'ın kendi düğün merasimi sırasında kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler yer aldı. Düğün alanını denetlemek amacıyla adrese gelen emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılayan ve bu anları kaydettirerek paylaşan Tançalan'ın eylemi adli makamlarca incelemeye alındı. Söz konusu paylaşım üzerine harekete geçen adli merciler, TCK’nın 301. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Hükümeti, yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması iddiasıyla soruşturma dosyasını açtı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLARA MALİ MERCEK

Adli soruşturmanın yanı sıra, merasim sırasında takıldığı belirtilen yüksek miktardaki ziynet eşyası ve altınlar da inceleme kapsamına dahil edildi. Yetkili birimler, söz konusu yüksek tutarlı altın ve ziynet eşyalarının kaynağının tespiti amacıyla mali araştırma başlattı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GELİN ALTINLARIN AĞIRLIĞINDAN HAREKET EDEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yapılan nişanıyla da çok konuşulan Çağla Öz'ün olaylı düğünü, takı merasimiyle hafızalara kazınmıştı. Özel yapım altın kemerler ve ağır setlerle donatılan fenomen gelinin kollarına sığmayan kalın bilezikler, altın bir zincire dizilerek boynuna asılmıştı. Takılan kilolarca altının ağırlığı nedeniyle Çağla Öz'ün düğün boyunca hareket etmekte büyük güçlük çektiği anlar kameralara yansımış ve sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti.