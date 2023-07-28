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Yerel Polisi jandarma yakaladı! Nasıl mı? İşte detayı!
Yerel

Polisi jandarma yakaladı! Nasıl mı? İşte detayı!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 17:01:00 -
Polisi jandarma yakaladı! Nasıl mı? İşte detayı!

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan eski polis memuru jandarma operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan eski polis memuru jandarma operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyünde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.A., ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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