Polise saldırdılar! Batman’da terör yandaşları taşkınlık çıkardı

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından seçim sonucu kutlamaları düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı’nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van’da yaşanan olayları fırsat bilen yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.

Terör yandaşları, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.

Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.

Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.