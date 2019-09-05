Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı Eskişehir’de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.

Eskişehir’de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin, arandığı ortaya çıktı.

Önceki gece Porsuk Bulvarı Nilay Sokak üzerinde polis ekipleri S.E.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Şüpheli,ikiz kardeşinin T.C. numarasını söyledi. Polis, yaptığı incelemede verilen bilginin yanlış olduğunu, şüphelinin mala zarar verme suçundan arandığını belirledi.

Alkollü olduğu için yanlışlıkla ikiz kardeşinin T.C. numarasını verdiğini belirten şüpheli hakkında ’Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması’ suçundan işlem yapılarak polis merkezine teslim edildi.

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