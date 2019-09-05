0553 313 94 23

Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı

Eskişehir’de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:28
Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı

Eskişehir’de, kimlik soran polise ikiz kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin, arandığı ortaya çıktı.


Önceki gece Porsuk Bulvarı Nilay Sokak üzerinde polis ekipleri S.E.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Şüpheli,ikiz kardeşinin T.C. numarasını söyledi. Polis, yaptığı incelemede verilen bilginin yanlış olduğunu, şüphelinin mala zarar verme suçundan arandığını belirledi.


Alkollü olduğu için yanlışlıkla ikiz kardeşinin T.C. numarasını verdiğini belirten şüpheli hakkında ’Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması’ suçundan işlem yapılarak polis merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz."
    1. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    2. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    3. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    4. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    5. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    6. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    7. Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları..
    8. “Dijital Dönüşüm Uzmanlığı..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10..
    10. (Özel) Kanlar içinde işyerine sığınan..
    11. Güzeloğlu’ndan ilaçlama birimine..
    12. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    13. Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan..
    14. Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu
    15. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer..
    16. Otele giren sevimli ayı, yoğun..
    17. Lapseki’de hırsızlık zanlısı tutuklandı
    18. Döviz kurları
    19. Dink cinayeti davası
    20. İzmir, fuara hazırlanıyor
    21. Niloya Kahramanmaraş Piazza’da
    22. Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk..
    23. Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı
    24. Gasp zanlısını yakalayan mahalle..
    25. 7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü
    26. Modern ahır projeleri yükselmeye devam..
    27. İEF’de Menderes rüzgarı
    28. İnşaat işçisi elektrik akımına..
    29. Sason Devlet Hastanesi inşaatı hızla..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe