Polise bıçaklı saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta elinde bıçakla gezerken, kendisine müdahale etmek isteyen polisi bıçakla yaraladı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğünün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri sokağa gitti. Kavga sonrasında alkollü olduğu da öne sürülen E.K. (20) elindeki bıçakla sokakta yürürken çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, E.K.'nin bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısına uymayan E.K.'ye polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çenesinden bıçakla yaralanan polis memuru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, bıçaklamanın gerçekleştiği sokakta inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.