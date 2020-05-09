Polis, yanında uyuşturucu bulunduran şahıslara göz açtırmadı

İstanbul’da polis ekipleri, yanında uyuşturucu bulunduran şahıslara göz açtırmadı. Sancaktepe’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca yanlarında silah ve uyuşturucu madde bulunduran şahısların olduğu adrese yapılan operasyonda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şahıs kıskıvrak yakalandı. Ataşehir’de ise bir kazaya karışan motosikletli şahsın motosikletinin çalıntı olduğu ve sepetinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı. Şahıs olay yerinde yakalandı.

Sancaktepe’de Fatih Mahallesi’ndeki bir adreste kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca yanlarında silah ve uyuşturucu madde bulunduran şahısların olduğu bilgisini edinen polis harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda 1 adet Kurusıkı Tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, her birinde 14 adet olmak üzere 48 paket, toplam 672 adet 300 gram gelen uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreste bulunan Uğur A. (31), Haydar G. (32) ve Veysel K. (46) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan Uğur A. ve Haydar G. serbest bırakıldı. 2018 yılından 1 adet “Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması”, 2015 yılından 2 adet ve 2020 yılından 1 adet olmak 3 adet de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçlarından 4 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veysel K. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ataşehir’de ise Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye önünde meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya karışan motosikletin plakasız ve başka bir şahsa ait olduğu, motosikletin açık olan sele kısmında sarılı halde paketlerin bulunduğu görülmesi üzerine motosiklet sürücüsü şüpheli Furkan Ş.(19) isimli şahsın üstü ve motosiklet arandı. Aramalarda 53 adet poşetlere sarılı halde toplam 57,4 gram gelen Marihuana, 118 adet ekstasy hap, 4 bin 30 TL para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Furkan Ş. isimli şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 20 yirmi yaş altı olması ve sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL, plakasız motosiklet kullanmaktan 2 bin 81 TL ve araç sahibine 2 bin 473 TL para cezası uygulandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.