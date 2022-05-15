Polis ve askerlerimizin şehit edildiği eylemlerde yer almıştı! Ekrem Üstek nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi

PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek, Ayn El Arab'ta (Kobani) etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan terörist Üstek'e, MİT tarafından nokta operasyonu düzenlendi. PKK'lı hain, düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.

İllegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani'ye kaçtı!

Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye'de cezaevinde yatmıştı.

Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar alan Üstek, son olarak eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani'ye kaçmıştı.

PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek