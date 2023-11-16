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Yerel Polis tarafından enselendi! Ortaya çıkan gerçek 'pes' dedirtti
Yerel

Polis tarafından enselendi! Ortaya çıkan gerçek 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-11-16 18:59:00 -
Polis tarafından enselendi! Ortaya çıkan gerçek 'pes' dedirtti

Düzce’de uygulama yapan ekiplerce durdurulan motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, plakası ise sahte çıktı.

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hız limitlerini aşan ve durmayan motosikleti D100 karayolu Çoban mevkisinde durdurdu.

Ekipler, B.T.Ö. idaresindeki motosikletin orijinal plakasının 220 olduğunu ancak 2201 olarak değiştirildiği ve sürücünün de ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Polis ekipleri sahte plakayı sökerken, sürücüye sahte plaka takmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 28 bin 492 TL ceza kesildi. Bağlanan motosiklet çekici ile otoparka çekildi.

 
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