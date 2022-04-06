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Yerel Polis sevdalısı küçük Muhammed'e sürpriz ziyaret
Yerel

Polis sevdalısı küçük Muhammed'e sürpriz ziyaret

Malatya'da polis sevdalısı olan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri tarafından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 21:58:00 -
Polis sevdalısı küçük Muhammed'e sürpriz ziyaret

Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polise olan ilgi sevgisinin aile tarafından İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletilmesinin ardından harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kas hastası 10 yaşındaki Muhammed Emin Kızrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polisleri görünce mutluluk yaşadı

Polislerin evinde ziyaret ettiği Muhammed çok sevdiği polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşarken, küçük Muhammed'in ailesi sürpriz ziyaret için polis ekiplerine teşekkür etti.

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