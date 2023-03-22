Polis, öğretmen, asker, doktor... Hepsi listede! Bu haber bekleniyordu! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Öğretmenlerden polislere, doktorlardan diğer tüm memurlara kadar, herkesi ilgilendiren bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin aile bütünlüğünü bozacak şekilde tayin edilmelerini hak ihlali olarak değerlendirdi. Karar, Anayasa'nın 20. maddesi anımsatılarak alındı ve aile hayatına saygı hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, kamuda çalışan herkes için önemli olan karar, memurlar için en büyük sorunlardan birisini ortadan kaldıracak.

Aile hayatına saygı hakkının ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir kamu görevlisinin disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek aile bütünlüğünü bozacak şekilde başka ile tayin edilmesinin, aile hayatına saygı hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sakarya'da görevli olan memur, 'zimmet' iddiasıyla disiplin soruşturması geçirdi ve kınama cezası aldı. Sonrasında Erzurum'a tayin edildi. Ancak, iki çocuğu olan memur, aile bütünlüğünün tayin nedeniyle bozulduğunu iddia ederek Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesi, davanın reddine hükmetti ve kamu hizmetinin verimli işleyişinin sağlanması için idareye takdir yetkisi verildiğini belirtti.

Yeniden yargılayın, hak ihlali var

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen itirazın ardından, kişi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak hak ihlali iddiasını gündeme getirdi. Yapılan inceleme sonucunda, tayini çıkan memurun aile hayatına saygı hakkının Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alındığı ve ihlal edildiği kararına varıldı. Bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiği kararı alındı ve karar Sakarya 1. İdare Mahkemesine gönderildi.

Çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerekir

Anayasa'nın 20'inci maddesi tarafından koruma altına alınmaktadır ve AYM'nin kararında, Anayasa'nın bütünlük ilkesi gereği, bu hakkın korunması için devlete pozitif yükümlülüklerin olduğu belirtildi. Kamu hizmeti gereği bazı memurların başka yerlere atanmalarının zorunlu olabileceği kabul edilirken, idareye atanma işlemlerinde takdir yetkisi tanındığı vurgulandı. Ancak, kamu memurlarının atama işlemlerinde aile birliğinin korunması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gibi tedbirler alınması gerektiği vurgulandı. Kararda, kamu yararı ile bireyin aile hayatına saygı hakkının dengeli bir şekilde gözetilmesi gerektiği hükmedildi.

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İdare Mahkemesi tarafından reddedilen itirazın ardından bireysel başvuru yapan kişi, Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda tayini çıkan memurun aile hayatına saygı hakkının Anayasa'nın 20'inci maddesi kapsamında ihlal edildiği hükmedildi. Ayrıca, kamu görevlilerinin atanması veya nakil işlemlerinde gözetilen kamusal yarar ile bireyin aile hayatına saygı hakkından yararlanmasındaki bireysel çıkar arasında makul bir denge kurulması gerektiği belirtildi. Yeniden yargılama yapılması için kararın Sakarya 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.