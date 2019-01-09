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Polis nişanlısını rehin alan genci kalbinden vurdu!

İngiltere'de nişanlısını darp ederek evinde rehin alan genç çıkan arbedede kalp bölgesinden vurularak öldürüldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:10
Polis nişanlısını rehin alan genci kalbinden vurdu!

İngiltere'de polis ekipleri, nişanlısını darp ederek evinde rehin alan genci silahla vurarak öldürdü. Olay anı polis kamerasına yansıdı.

İngiltere'de rehine krizi

İngiltere'nin Luton şehrinde 24 yaşındaki Josh Pitt, nişanlısını dövdükten sonra evinde rehin aldı. Pitt, evin kapasını nişanlısı Katherine Moore'nın üzerine kilitleyerek markete gittiği sırada nişanlısı polis aradı.

Polis eve ulaşmadan bir kaç dakika önce genç adam evine geri geldi. Polis, Josh'ye kapıyı açması için ikazda bulundu. Pitt, kapıyı açmayınca polis eve çatıdan girdi.Genç adam, polisi görünce nişanlısının boğazına bıçak dayayıp "Arabulucu istiyorum. Arabulucu ile görüştükten sonra kendimi öldüreceğim" diye bağırdı.

Arbedede polis kurşunuyla öldü

Polis'in zanlıyı etkisiz hale getirmek için göz yaşartıcı gaz kullanması da etkili olmadı. Pitt, elindeki bıçakla bir polise saldırmaya kalkınca diğer polis göğsüne ateş ederek genç adamı öldürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:10
  1. İngiltere
  2. Luton

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