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Gündem Polis Nazım Tuncer’i şehit eden terörist Diyarbakır’da yakalandı
Gündem

Polis Nazım Tuncer’i şehit eden terörist Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde vatandaşlar, tavırlarından şüphelendikleri Velat O.'yu ihbar etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:56:00 -
Polis Nazım Tuncer’i şehit eden terörist Diyarbakır’da yakalandı

6 Eylül'de İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda Velat O., saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada Velat O.'ye ait silah, el bombaları ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hani Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Velat O.'nun, 'Demhat Cilo' kod adlı terörist olduğu ortaya çıktı. Velat O.'nun ayrıca 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusu biten Velat O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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