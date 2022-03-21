Polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirildi

Ajansların geçtiği habere göre araçta yapılan aramalarda, yedek lastik bölmesinin alt kısmına zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Patlayıcı maddenin türü ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.