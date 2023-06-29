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Yerel Polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Yerel

Polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 13:58:00 -
Polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada polis memurunu vuran şüpheli silahıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Olay Gaziantep Şehreküstü Ulu Canlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cemal U. iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale etmek istedi. O esnada kavgaya karışanlardan birinin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar polis memuruna isabet etti. Yaralanan polis Memuru Cemal U. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Haziran tarihinde meydana gelen silahlı kavga esnasında polis memuru Cemal U. ‘yu yaralayan A.M ‘nin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.M. isimli şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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