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Gündem Polis memuru şehit oldu
Gündem

Polis memuru şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 00:49:00 -
Polis memuru şehit oldu

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, şehit oldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Kırık’ın görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Şehit polis Memuru Ertuğrul Kırık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi. Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek.

Kaynak: İHA

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