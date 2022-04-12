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Yerel Polis memuru otomobilinin içinde ölü bulundu
Yerel

Polis memuru otomobilinin içinde ölü bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan polis memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:15:00 -
Polis memuru otomobilinin içinde ölü bulundu

Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde yer alan fidanlık içinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar üzerinde duruluyor

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan Nazım A'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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