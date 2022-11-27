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Yerel Polis memuru kalbine yenik düştü
Yerel

Polis memuru kalbine yenik düştü

Kocaeli'de polis memuru Ayhan Aydın, kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:19:00 -
Polis memuru kalbine yenik düştü

Kocaeli'de polis memuru Ayhan Aydın, kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın (50), kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yarın toprağa verilecek

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ayhan Aydın için 28 Kasım Pazartesi günü saat 11.30'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Evli ve 2 çocuk babası Aydın’ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Kartepe Acısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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