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Polis kortejle halkın bayramını kutladı

Adana Emniyet Müdürlüğü kortej yaparak "Memleketim" şarkısı ve "10.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:04:13 -
Polis kortejle halkın bayramını kutladı

Adana Emniyet Müdürlüğü kortej yaparak "Memleketim" şarkısı ve "10. Yıl Marşı" eşliğinde sokaklarda halkın bayramını kutladı.


Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. Yıl Dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının kalabalık katılımlı törenleri iptal edildi. Bu nedenle de Adana Emniyet Müdürlüğü kortej düzenledi. Polisin Türk bayraklarıyla süslenen araçları, emniyet müdürlüğü hizmet binasından çıkarak Adana sokaklarında vatandaşların bayramını kutladı. Polis araçlarından "Memleketim" şarkısı ve "10. Yıl Marşı"nı duyan vatandaşlar ellerinde bayraklar ile balkonlara çıktı. Polis megafonla bir taraftan vatandaşın bayramını kutlarken, diğer taraftan kendilerini görüp sokağa çıkanları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

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