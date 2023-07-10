Polis kıyafeti ile ağır hasarlı binada çektiler

Türkiye'ye kontrolsüz olarak gelen Suriyeli, Pakistanlı, Afgan mültecilerin yarattığı göçmen sorunları sosyal medyada hemen her gün yeni bir video gündem oluyor.

Bu kez Hatay'da çekildiği iddia edilen bu görüntüler konuşuluyor. Suriyeli birkaç kişinin çekip paylaştığı videoda polis üniforması giymeleri ve depremde ağır hasar almış bir binaya girmeleri dikkat çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından Suriyelilerin Türk polisi üniformasını nerden buldukları ve ağır hasar almış binalara neden, nasıl girdikleri merak konusu oldu.