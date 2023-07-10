  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

ABD'li vekillerden böyle küstahlık görülmedi! Tutumları gündeme oturacak: Türkiye'ye F-16 vermeyin

Dünyaca ünlü analist paylaştı! Piyasadaki altının artışına dair analizi: Altın şimdi bu rakamlara oynuyor

TOGG gündeme yine damga vurdu, BMW'nin imdadına yetişti: Yardım eden o oldu! Görüntüler ortaya çıktı!

ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!

Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Neresi olduğunu duyunca şaşıracaksınız! Görenler Kapadokya sanıyor ama…

Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

CHP'li belediyede yeni kriz! Mason Tunç Soyer İzmir'i öyle bir bataklığa sürükledi ki...
Sosyal Medya Polis kıyafeti ile ağır hasarlı binada çektiler
Sosyal Medya

Polis kıyafeti ile ağır hasarlı binada çektiler

Yeniakit Publisher
2023-07-10 06:21:00 -

Hatay'da Suriyelilerin çekildiği iddia edilen görüntüler gündem oldu. Türk polisi üniforması giyen Suriyeliler ağır hasarlı binaya girerek video paylaştı. Polis üniformasını nereden buldukları ise merak konusu oldu.

Türkiye'ye kontrolsüz olarak gelen Suriyeli, Pakistanlı, Afgan mültecilerin yarattığı göçmen sorunları sosyal medyada hemen her gün yeni bir video gündem oluyor.

Bu kez Hatay'da çekildiği iddia edilen bu görüntüler konuşuluyor. Suriyeli birkaç kişinin çekip paylaştığı videoda polis üniforması giymeleri ve depremde ağır hasar almış bir binaya girmeleri dikkat çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından Suriyelilerin Türk polisi üniformasını nerden buldukları ve ağır hasar almış binalara neden, nasıl girdikleri merak konusu oldu.

Sosyal medya ayağa kalktı! Yüzlerine kar maskesi takıp çöpe attılar
Sosyal medya ayağa kalktı! Yüzlerine kar maskesi takıp çöpe attılar

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya ayağa kalktı! Yüzlerine kar maskesi takıp çöpe attılar

Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız
Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız

Sosyal Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız

Sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu! İşte o eski Türkiye
Sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu! İşte o eski Türkiye

Sosyal Medya

Sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu! İşte o eski Türkiye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23