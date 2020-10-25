Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi
Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ayşe Sürücü'nün skandalları saymakla bitmiyor. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken Sürücü, daha önce polis kalkanına kafa atmış ve evinde bomba saklayan terör destekçilerine polis Kur'an-ı Kerim'i yere attı iftirası atarak sahip çıkmıştı.
Hukuksuzlukta sınır tanımayan terör sevici HDP'nin Milletvekili Ayşe Sürücü, koronavirüsün anahtar kurallarından olan maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
Sürücü'nün geçmişi ise skandallarla dolu kayyum protestosunda polis kalkanına kafa atınca günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.
Evinde patlayıcı bulunduran bir aileyi masum göstermek için polisin Kur'an-ı Kerim'i yere attığını iddia etmiş ancak gerçek başka çıkmıştı. Sürücü ve HDP'nin olayı tezgahladığı ortaya çıkmıştı.