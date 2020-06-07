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Aktüel

Polis, ‘hırsızlık’ şüphesiyle gittiği evde uyuşturucu serasıyla karşılaştı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir adrese ‘hırsızlık’ şüphesi ile giren polis, evin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:24:59 -
Polis, ‘hırsızlık’ şüphesiyle gittiği evde uyuşturucu serasıyla karşılaştı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir adrese ‘hırsızlık’ şüphesi ile giren polis, evin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. Evde ekili halde kök Hint kenevirleri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 Haziran tarihinde Alemdağ Mahallesi’nde bir evin kapısının ‘kırık olduğu’ ihbarı üzerine ‘hırsızlık’ ihtimali ile gittikleri evde ilginç manzarayla karşılaştı. Emniyet ekiplerince, kapısı kırık haldeki evde ‘hırsızlık’ ihtimali üzerine yapılan araştırmada, saksılara ekili halde 12 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan ışıklandırma ve havalandırma sistemleri tespit edildi.


Uyuşturucu maddelere el koyan polis, ev sahibine ulaşarak sorguya aldı. Adı açıklanmayan daire sahibi, ikamette Emre B. (27) isimli şahsın ‘kiracı’ olarak ikamet ettiğini ifade etti. Polis, bunun üzerine o sırada evde bulunmayan kiracı Emre B.’nin eve gelmesini bekledi. Binanın girişinde B.‘yi ‘vatandaş’ görünümünde bekleyen polis, zanlıyı apartmana girerken yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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