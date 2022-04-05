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Dünya Polis her yerde bu kendini bilmezi arıyor!
Dünya

Polis her yerde bu kendini bilmezi arıyor!

Güney Afrika'da bir petrol tankerinin arkasına iliştirdiği market arabasıyla otoyolda yolculuk yapan sürücünün görüntüleri gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayınlan video sonrasında harekete geçen polis, tankere tutunarak yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:31:00 -

Güney Afrika'nın yönetsel başkenti Pretoria'da polis, otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan sürücüyü arıyor. Önceki gün bir otomobil sürücüsü, bir petrol tankerinin arkasına iliştirdiği market arabasının içinde yol kat eden ve bunu yaparken gülerek etrafına el sallayan bir kişiyi görünce hayrete düştü. Ve, o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada viral oldu

Pretoria dışındaki otoyolda kaydedilen görüntüler viral oldu. Harekete geçen polis, market arabasının içindeyken tankere 'tutunarak' yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

"Kimsenin hayatını tehlikeye atmayın"

Bu kişiyi 'otostopçu' diye nitelendiren polis sözcüsü Selle Maremane, onu en kısa sürede bulacaklarının altını çizerken kamuoyuna 'kendi hayatlarını ve başkalarınınkini tehlikeye atmak yerine toplu ulaşımı kullanmalarını' tavsiye etti.

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