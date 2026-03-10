  • İSTANBUL
Yerel Polis hayrete düştü! Kuyumcu sanılıyordu bakın ne çıktı
Yerel

Polis hayrete düştü! Kuyumcu sanılıyordu bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Adana'da kuyumcu görüntüsü verilen iş yerlerinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve silah ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

Adana'da bazı iş yerlerinin kuyumcu süsü verilerek vitrinlerinde altın bulundurulduğu ancak arka planda tefecilik yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 44 bin 680 TL , 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 çek ve senet, 8 pos cihazı, 25 kredi kartı, 900 slip, 5 not defteri ve 3 belge ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 14 9 mm fişek ile 54 kartuş bulundu. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

