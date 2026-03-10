‘Hizmete dair bir umudum kalmadı’ dedi, CHP’den istifa etti!
Hizmetsizliğin artık genlerine işlediği CHP'ye bir istifa şoku da Bursa’dan geldi. Gemlik İlçe Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Duran, halka hizmet için katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi’nden hizmete dair bir umudu kalmadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.
Mustafa Duran, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca tek amacının Gemlik’e ve Gemlik halkına hizmet etmek olduğunu, seçim sürecinde belediye başkanının takdiri ve CHP’nin desteğiyle göreve geldiğini ancak gelinen noktada arzu ettiği ve hayal ettiği hizmet ortamının oluşmadığını üzülerek gördüğünü dile getirdi.
BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK
Gemlik’e katkı sağlamak ve halkın beklentilerine karşılık verebilmenin her zaman en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Duran, mevcut şartlarda Gemlik adına hizmet konusunda umudunun kalmadığını belirterek Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.
Duran, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız Gemlik Belediye Meclis Üyesi olarak devam edeceğini ve her zaman olduğu gibi Gemlik halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.