ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı güvende kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri harekatın ardından Florida’da ilk resmi basın toplantısını gerçekleştirdi. Operasyonun askeri hedeflerine ulaşma noktasında devasa bir ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini ve harekatın neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

İRAN'IN DENİZ GÜCÜ DENİZİN DİBİNE GÖMÜLDÜ

Trump, İran’ın savunma hattının kalbi olan deniz gücüne ağır darbe indirildiğini belirterek, "İran’ın deniz gücünün büyük bir kısmı artık yok. Neredeyse 50 gemi şu anda denizin dibinde, hatta bana az önce bu sayının 51 olduğu bilgisi iletildi. Rejimin askeri kapasitesini son derece kapsamlı bir şekilde etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

BEŞ BİNDEN FAZLA ASKERİ HEDEF VURULDU

İran’ın saldırı kabiliyetlerini hedef almaya devam ettiklerini söyleyen Trump, "Bugün itibarıyla dron üretim tesisleri vurulmaya başlandı. Nerede üretim yaptıklarını biliyoruz ve buralar birer birer imha ediliyor. Füze kapasitesi ise %10 seviyelerine kadar geriledi" dedi. Şu ana kadar 5 binden fazla hedefin vurulduğunu belirten Trump, elektrik altyapısı gibi kritik noktaları ise gerekirse vurmak üzere sona sakladıklarını, ancak mecbur kalmadıkça sivil hayatı felç edecek bu adımı atmak istemediklerini vurguladı.

REJİMİN LİDER KADROSU DEFALARCA TASFİYE EDİLDİ

İran yönetim hiyerarşisinin darmadağın olduğunu ifade eden Trump, "Lider kadrosunu iki, belki üç kez ortadan kaldırdık. Bizden sonraki başkanların 5-10 yıl sonra aynı sorunlarla uğraşmasını istemiyoruz. Bu yüzden İran’ın başına dünya ile barışçıl bir şekilde çalışabilecek bir liderin geçmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

NÜKLEER SİLAH TEHLİKESİ 'GECEYARISI ÇEKİCİ' İLE ÖNLENDİ

İran’ın nükleer hırslarından vazgeçmediğini savunan Trump, Tahran’ın nükleer silah üretme niyetini açıkça beyan ettiğini ileri sürdü. Trump, "Eğer Geceyarısı Çekici operasyonuyla bu potansiyeli yok etmeseydik nükleer silaha sahip olacaklardı ve bunu çoktan kullanmış olurlardı; en azından İsrail yok edilmiş olurdu" dedi. Operasyonla üç nükleer tesisin imha edildiğini, granit kayalarla korunan yeni bir tesis girişiminin de engellendiğini ekledi.

HAVA SAVUNMADA LAZER TEKNOLOJİSİ DEVRİ BAŞLIYOR

ABD’nin savunma teknolojisinden övgüyle bahseden Trump, mevcut Patriot sistemlerinin başarısına dikkat çekti. Çok yakında "lazer teknolojisinin" devreye gireceğini müjdeleyen Trump, bu sistemlerin Patriot'ların görevini çok daha düşük maliyetle ve yüksek etkinlikle yerine getireceğini belirtti.

KOMŞULARINA SALDIRMAK STRATEJİK BİR HATAYDI

İran’ın tarafsız komşularına saldırmasının büyük bir hata olduğunu ve bu durumun ters teptiğini söyleyen Trump, "Eğer o anda biz müdahale etmeseydik doğrudan bize saldıracaklardı. Bu askeri müdahale bir mecburiyetti" şeklinde konuştu.

ENERJİ ARZINA TEHDİT GELİRSE ELEKTRİK ALTYAPISI VURULUR

Küresel petrol arzının bir "terörist rejim" tarafından rehin alınmasına asla izin vermeyeceğini belirten Trump, İran’ın petrol akışını engellemeye çalışması durumunda, henüz dokunmadıkları elektrik altyapısını ve kolay hedefleri tamamen haritadan sileceklerini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇIK KALMASI HAYATİ ÖNEMDE

Boğazın açık kalmasının ABD’den ziyade dünya ülkelerini etkilediğini hatırlatan Trump, "Bu operasyon kısa süreli bir aksama olarak görülmeli. Hürmüz Boğazı güvenli kalacak ve bu durum Amerikan aileleri için daha ucuz yakıt anlamına gelecek" dedi.

PETROL YAPTIRIMLARINDA GEÇİCİ ESNETME KARARI

Fiyatları düşük tutmak için bazı petrol yaptırımlarını geçici olarak askıya aldıklarını açıklayan Trump, "Belki barış geldiğinde bu yaptırımları tekrar koymamıza bile gerek kalmaz. Gerekirse tankerlere ABD Donanması ve müttefik kuvvetler eşlik edecek" açıklamasını yaptı.

SAVAŞ BU HAFTA BİTMEYECEK AMA SONU YAKIN

Operasyonun bu hafta bitme ihtimaline yönelik soruya "Hayır, ama yakında" yanıtını veren Trump, İran’ın sahip olduğu askeri gücün ve lider kadrosunun büyük ölçüde yok edildiğini yineledi.

KÜBA’NIN ANLAŞMA YAPMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Venezuela desteği kesilen Küba’nın ayakta kalmasının imkansız olduğunu söyleyen Trump, "Ya bir anlaşma yapacaklar ya da biz aynı sonucu zaten kolay bir şekilde elde ederiz. Tüm kaynaklarını kestik" mesajını verdi.

ABD İÇİNDEKİ UYUYAN HÜCRELER YAKIN TAKİPTE

İran’ın ABD topraklarındaki olası "uyuyan hücre" tehdidine yönelik soruya Trump, "Her birini izliyoruz, onlar hakkında çok şey biliyoruz ve her birini yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

MÜCTEBA HAMANEY SEÇİMİ BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Yeni dini lider olarak Mücteba Hamaney’in seçilmesini "sorunların devamı" olarak nitelendiren Trump, "Bu seçim beni hayal kırıklığına uğrattı. İran’ın başında içeriden ama dünya ile barışçıl bir profilin olması daha mantıklı olurdu" dedi.

İRAN’IN ASIL PLANI ORTA DOĞU’YU TAMAMEN ELE GEÇİRMEKTİ

Trump, İran’ın nükleer silahla tüm Orta Doğu’yu kontrol altına almayı planladığını iddia ederek, "Eğer Geceyarısı Çekici operasyonu yapılmasaydı Orta Doğu’yu ele geçireceklerdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan binin üzerindeki füzeye bakın; biz onlardan önce davrandık ve planlarını bozduk" diyerek sözlerini noktaladı.