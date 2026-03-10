Kuraklıkla çekilmişti! İşte o barajın son hali

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan’nda geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sular büyük ölçüde çekilmişti. Barajı besleyen derelerin bir bölümünün kurumasıyla su seviyesi ciddi şekilde düşerken, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tablo değişmeye başladı.

Kar suları etkili oldu

Yeşilhisar ilçesinde Asarcık Deresi üzerinde, 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı’nın bir bölümünde geçen yıl sular çekildi. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı bölgede, sonbaharda da yeterli yağış olmayınca barajı besleyen bazı derelerin bir kısmı kurudu. Sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kalan barajda, savak suyunun salındığı beton havuz ortaya çıktı. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası ise Akköy Barajı yeniden yükselmeye başladı. Kar sularının erimesi ile su debisinde artış gösteren baraj, 1 kilometrelik alanda genişlik göstermeye başladı.

Akköy Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak (72), “Barajımız eski haline kavuşuyor. Kasım ayında geldiğimiz ile şimdiki geldiğimiz arasında çok büyük bir fark var. O zaman yukarıdan 3-4 kilometre düşüklüğü vardı, şu anda 1 kilometre kadar bir dolgunluğu var” dedi.

‘Fuzuli su kullanılmasın’

Barajın susuz kalmasına üzüldüklerini de belirten Koçak, “Kuraklık döneminde bakınca her taraf kupkuru oldu, içeride az bir su kaldı. Yani gördükçe üzülüyorduk. Bu baraj çekildikçe üzüntü yaratıyordu. Ama şu anda gördük ki doluyor. Sevindik, neşemiz yerine geliyor. İnşallah barajın dolması ile tasarruf ile biz bu suyu kullanırken kesinlikle boşa kullanmayalım. Su kaybı yapmayalım. Barajlar dolsun ama fuzuli su kullanılmasın. Baraj doldu mu sanki bir denizi andırıyor. Balığı da bol oluyor, suyu da bol oluyor. Ama su çekildikçe kokmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.