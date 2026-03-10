Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşın yakında sona erebileceğini açıklamasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde düştü.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının yakında sona ereceğini söylemesinin ardından sert şekilde geriledi. Küresel enerji piyasalarını sarsan çatışma ve artan enflasyon endişeleri üzerinde artan baskıyla birlikte piyasalar yeni bir dalgalanma yaşadı.

Küresel gösterge Brent petrol ve ABD ham petrolü erken Asya işlemlerinde yüzde 10’dan fazla düştü. Trump’ın açıklamaları son günlerde sert dalgalanmaların görüldüğü petrol piyasasında oynaklığı artırdı. Trump, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında petrol yaptırımlarından feragat etmeyi planladığını ve ABD donanmasının tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçirirken yardım sağlayacağını söyledi.

Brent petrol Pazartesi günü çoğu zaman 100 doların üzerinde işlem gördükten sonra yaklaşık 90 dolar seviyesine geriledi. Gün içindeki sert hareketler nedeniyle vadeli kontratlar zirve seviyesinden kapanışa kadar yaklaşık 20 dolarlık düşüş yaşayarak tarihi bir geri çekilmeye işaret etti.

Analiz şirketi kurucusu Vandana Hari, yaptığı değerlendirmede, Trump’ın savaşın çok yakında sona ereceğini söylemesinin tanker trafiğinin Hürmüz Boğazı’nda hemen normale döneceğine dair yeterli güvence oluşturmadığını belirtti. Hari, yatırımcıların son başlıklar nedeniyle “panik satışına” yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Petrol fiyatları Pazartesi günü daha önce varil başına 120 dolara yaklaşmıştı. Basra Körfezi’ndeki büyük üreticilerin Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması nedeniyle üretimi kısmak zorunda kalması fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde dünyanın en büyük ekonomilerinin acil petrol rezervlerini devreye alma ihtimali fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

Yatırımcılar Trump yönetiminin enerji piyasalarını sakinleştirmeye yönelik adımlarına temkinli yaklaşırken, son açıklamalar Beyaz Saray’ın savaşı sona erdirmeye yönelik bir sürece girebileceğine işaret etti.

Trump tanker yardımı ve petrol yaptırımlarının kaldırılması planına ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak konuyu Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ele aldığını söyledi. Geçen hafta Trump yönetimi ayrıca Hindistan’ın Rus ham petrolü alımlarını geçici olarak artırmasına izin vererek önceki aylarda uygulanan baskıyı geri çekmişti.