İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

Paylaşılan diğer dosyalarda telefonun hem açık haldeki dış kenarları hem de kapalı konumdayken görünen dış ekranı detaylandırılıyor. Yılın bu dönemlerinde sıkça yaşanan bu tür sızıntılar, piyasaya henüz sürülmemiş olan katlanabilir iPhone hakkındaki son iddiaları da büyük ölçüde yansıtıyor./ kaynak: ensonhaber