SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen ilk katlanabilir modeli İphone Fold'a ait olduğu iddia edilen tasarım çizimleri ortaya çıktı.

#1
Foto - İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği konuşulan katlanabilir ekranlı yeni iPhone modeli hakkında dikkat çeken bir sızıntı yaşandı. Sonny Dickson, merakla beklenen ve iPhone Fold olarak adlandırılan cihazın üç boyutlu CAD tasarım dosyaları olduğu iddia edilen görselleri paylaştı.

#2
Foto - İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

IPHONE FOLD İKİLİ KAMERA KURULUMU SUNUYOR Sızdırılan görseller, cihazın söylentilerle uyuşan arka yüz tasarımını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Çizimlerde, iPhone Air modeline benzeyen ancak tek lens yerine iki kameranın yer aldığı yeni bir kamera platformu dikkat çekiyor.

#3
Foto - İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

YUVARLAK HATLAR VE KARE MENTEŞE TASARIMI Telefonun tasarım detayları incelendiğinde, iki köşenin yuvarlak bir yapıya sahip olduğu, menteşenin yer alacağı diğer iki köşenin ise kare şeklinde tasarlandığı görülüyor.

#4
Foto - İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

Cihazın açık haldeki tasarımında ise ön kamerayı temsil eden noktanın sol üst köşeye konumlandırıldığı anlaşılıyor.

#5
Foto - İphone'dan ters köşe: Katlanabilir İphone böyle görünecek!

Paylaşılan diğer dosyalarda telefonun hem açık haldeki dış kenarları hem de kapalı konumdayken görünen dış ekranı detaylandırılıyor. Yılın bu dönemlerinde sıkça yaşanan bu tür sızıntılar, piyasaya henüz sürülmemiş olan katlanabilir iPhone hakkındaki son iddiaları da büyük ölçüde yansıtıyor./ kaynak: ensonhaber

